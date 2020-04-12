Perihan Savaş: Erol Taş ismini duyunca kendimi odaya kilitledim

Türk sinemasının önemli isimlerinden Perihan Savaş, Yeşilçam'ıın kilometre taşlarından Erol Taş'la olan bir anısından bahsetti.



Sinemadaki ilk rolünü “Kötü adam” rolleriyle tanınan Erol Taş’la canlandıran Perihan Savaş, oyuncu Emrah Elçiboğa'nın Instagram'daki canlı yayınına konuk oldu.



Savaş şöyle konuştu: “Erol Taş'la sahnen var dediler. Beni esir pazarından satın alacak rol icabı. Ne kadar çekindiysem, gittim kendimi odaya kilitledim. Erol Abi geldi, ‘Ben o kadar kötü biri değilim' dedi. Bana gofret getirdi. Sonra açtım kapıyı, çektik sahneyi. Aklıma geldikçe gülerim.”

YEŞİLÇAM'IN 'KÖTÜ ADAMI' EROL TAŞ

