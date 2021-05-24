Perre Antik Kenti'nin merkezinde kazı: Roma döneminin mimari yapısı ortaya çıkacak

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Örenli Mahallesi'nde yer alan Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve 2009 yılına kadar süren kazı çalışmaları, 11 yıl aradan geçen yıl yeniden başladı. Perre Antik Kenti'nin merkezinde ve yaşam alanı içerisinde bulunan 2 dönümlük alanda da ilk kez kazı çalışmaları başlatıldı.



Tarihsel döneme ait yapıları çıkartarak turizm hizmetine sunacaklarını söyleyen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, "Arkadaşlar bildiğiniz gibi 11 yıl aradan sonra gecen yıl metropol olan yani mezarlık alanında kazılara başladık. Perre Antik Şehri'nde bugün başlattığımız kazıların önemli bir özelliği var. Bu bölgede yaşam alanında bugüne kadar hiç kazı yapılmamış, ilk kez bugün burada başlatıyoruz. İnşallah bu sene Roma çeşmesinde, kente ait o döneme ait tarihsel yapıları çıkartacağız, turizmin hizmetine sunacağız. Para konusunda herhangi bir ödenek sıkıntımız yoktur. Hatta acele olsun diye pazarlık usulüyle başlattık asıl ihalemiz bu ay sonunda veya gelecek ay bitecek bu alanda kazılarımız devam edecek" diye konuştu.



2 dönümlük alanda ilk kez yaşam alanında kazı çalışması başladığının altını çizen Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan da "Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan antik kentteyiz. Daha önceki yıllarda metropol alanlarda kazı yapıyorduk. Fakat bu kazının önemi ilk kez Roma dönemi kentlerinden biri olan Perre Antik Kenti'nin orta merkezinde kazıya başladık. İlk kez Roma döneminin mimari yapısını ortaya çıkaracağız ve ilimizde büyük lokal taşlar ortaya çıkacak. Burada yaklaşık 2 dönümlük alanda kazı yapacağız. 10 yıl aradan sonra Roma dönemine ait şehir merkezinde kazıya başlayacağız" dedi.

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