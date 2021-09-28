pet11 Fest x KüçükÇiftlik Bark'ın programı belli oldu

Şehrin eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park, Türkiye’nin alışveriş platformu n11.com’un evcil hayvanlara ait tüm ürün ve servislerini tek çatı altında topladığı pet11 markasıyla birlikte bu defa kapılarını hayvan dostları yararına düzenlenen bir festival için açıyor. Katılımcıların, can dostlarıyla birlikte dolu dolu bir gün geçirebilecekleri pet11 Fest x KüçükÇiftlik Bark, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nden bir gün önce, 3 Ekim 2021 Pazar günü gerçekleşecek.

Söyleşi, eğitim ve atölye çalışmalarının gün boyu süreceği pet11 Fest x KüçükÇiftlik Bark’ta; müziğinin yanı sıra hayvan sevgisiyle, destek verdiği sosyal sorumluluk ve yardım projeleriyle de ses getiren Cem Adrian, Can Gox, Eskitilmiş Yaz ve Aybüke Albere’nin saat 17.30'dan itibaren gerçekleştireceği konserler ile tam bir festival ruhu yaşanacak.



Aybüke Albere

Kendine has duruşu ve güçlü yorumuyla müzik dünyasının en özel isimlerinden biri olan Cem Adrian, en sevilen şarkılarını bu defa hayvanlar yararına seslendirecek. Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan ve kendini yalnızca “özgür bir müzisyen” olarak tanımlayan Adrian, sadece çok renkli sesi değil, çok renkli müziğiyle yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak müziğin çok farklı dallarında eserlere imza atıyor.

Festival sahnesini renklendirecek diğer isimler ise Can Gox, Eskitilmiş Yaz ve Aybüke Albere olacak. İlk olarak, besteleri ve performansıyla başarı basamaklarını hızla tırmanan genç müzisyen Aybüke Albere sahneye çıkarak özellikle sosyal medyada ilgiyle takip edilen şarkılarını seslendirecek.

Sava Savaş (vokal), Barış Can Uç (klavye-gitar-vokal), Abdullah Uyumaz (gitar), Durukan Çoban (bas gitar), Alper Akdoğan’dan (davul) oluşan yeni nesil müzik gruplarından Eskitilmiş Yaz’ın ardından ise sahneyi, yaptığı müziği “Anadolu blues” olarak tanımlayan ve genç yaşta başladığı profesyonel müzik yaşamında hatırı sayılır bir hayran kitlesi edinen Can Gox alacak.



GÜN BOYU SÖYLEŞİLER, EĞİTİMLER VE ATÖLYELER



pet11 Fest x KüçükÇiftlik Bark kapsamında elde edilen tüm gelir, hayvan barınaklarına mama ve kulübe olarak bağışlanacak. Barınaklarla sağlanan işbirliği sayesinde, dileyen katılımcılar festivalde hayvan sahiplenme hakkında detaylı bilgi sahibi olacak. pet11 Fest x KüçükÇiftlik Bark kapsamında, aynı zamanda projenin partnerlerinden BAC Team Köpek Eğitmeni Berker Arslan, köpeklere eğitim gerçekleştirecek. Hayvan sağlığı, beslenmesi, hayvanları koruma yasası ve yaşama hakkı gibi birçok farklı konuda, alanında uzman isimlerle düzenlenecek söyleşi ve atölye çalışmaları da gün boyunca devam edecek.



Eskitilmiş Yaz

n11.com’un desteği ve URU organizasyonuyla hayata geçirilen pet11 Fest x KüçükÇiftlik Bark festivalinin biletleri Biletix’te satışa çıktı. Etkinliğe katılamayacak olan hayvanseverler, diledikleri miktarda bilet alarak barınaklarda yaşayan hayvan dostlarımıza mama desteğinde bulunabilecek.



BİLET FİYATLARI



· Bilet 3 – 250,00 TL (3 Kg Mama)



· Bilet 2 – 150,00 TL (2 Kg Mama)



· Bilet 1 – 70,00 TL (1 Kg Mama)



TÜM HİJYEN ÖNLEMLERİ ALINDI



Pandeminin başından itibaren aldığı koronavirüs tedbirlerini hassasiyetle uygulamaya devam eden KüçükÇiftlik Park, ziyaretçilerini pandemi şartlarına uygun olarak sınırlı sayıda kapasiteyle ağırlıyor. Online biletleme sisteminin kullanıldığı ve HES kodu zorunluluğunun olduğu etkinliklerde misafirlerin ateş ölçümü sağlık görevlileri tarafından yapılırken, ortak alanların hijyeni en üst düzeyde sağlanıyor. Misafirler KüçükÇiftlik Park’a 6 Eylül itibarıyla hayata geçen yönetmelik gereği PCR testi veya aşı kartı ibrazıyla giriş yapabiliyor.