Drama ve gerilim filmi I Care a Lot'un başrollerine Game of Thrones'un Altın Küre ve üç Emmy ödüllü yıldızı Peter Dinklage ve 2014 yılında rol aldığı Kayıp Kız ile Oscar, Altın Küre ve BAFTA’ya aday gösterilen başarılı Rosamund Pike’ getirildi.



I Care a Lot, son derece başarılı bir yasal vasi olan Marla Grayson’a (Rosamund Pike) odaklanıyor. Marla’nın kanunları kendi yararına, müvekkillerinin ise zararına kullanmakta üstüne yoktur. Fakat bir gün kendisi için mükemmel bir müvekkil seçtiğini düşündüğü anda hiç olmadığı kadar yanılır. Çok geçmeden dış görünüşün ne kadar yanıltıcı olabileceğini öğrenir.



Filmin yönetmen ve senarist koltuğunda The Disappearance of Alice Creed ve The 5th Wave filmlerine imza atan İngiliz sinemacı J Blakeson oturuyor. Çekimlerine bu ay başlanması beklenen filmin yapımcı kadrosunda ise yönetmen Blakeson, Teddy Schwarzman, Ben Stillman ve Michael Heimler yer alıyor.