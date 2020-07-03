Picasso’nun ilham kaynağı müzayedede

İspanyol ressam Pablo Picasso’nun sevgilisi Marie-Therese Walter’ı resmettiği ve daha önce hiç görülmemiş karakalem çizimi, ilk kez Sotheby’s Müzayede Evi’nin önümüzdeki günlerde düzenleyeceği açık artırmada görülecek.

YÜZYILIN EN BÜYÜK AŞKLARINDAN



The Guardian’da yer alan habere göre Picasso’nun 1931 yılında Walter’la ilişkisinin gizli olduğu dönemde yaptığı bu portre, 20’inci yüzyılın en büyük aşklarından birine de ışık tutuyor.

DÖNÜM NOKTASI



Ressamın torunu Olivier Widmaier Picasso, ressamın Walter ile tanıştığında mutsuz bir evliliği olduğunu söylüyor. Olivier Widmaier Picasso, bu ilişkinin ressamın kariyerinin en büyük eserleri olarak kabul edilen tablolara, çizimlere ve heykellere ilham verdiğini de belirtiyor. Müzayede evi tarafından 6 milyon sterlin ile 9 milyon sterlin arasında alıcı bulacağı tahmin edilen Femme Endormie adlı portre, 28 Temmuz’da açık artırmaya sunulacak.

MUTLAK BİR MÜCEVHER



Sotheby’s Empresyonist ve Modern Sanat Departmanı Başkanı Helena Newman portreyi, “Mutlak bir mücevher, çok güzel bir çalışma. Picasso’nun bu portrede uyguladığı teknik işe çok samimi bir açı katıyor. Kara kalem kullanması sanki onu okşuyormuş gibi bir hava veriyor. Gerçekten harika. Rönesans’ın büyük resimlerine geri dönerken aynı zamanda inanılmaz modern, özgür ve spontane” diyerek tanımladı.

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