Pink Floyd, corona virüs salgını nedeniyle YouTube'dan özel yayınlara başladı

Dünyanın gelmiş gelmiş en iyi müzik gruplarından biri kabul edilen İngiliz rock grubu Pink Floyd, corona virüs salgını nedeniyle YouTube kanalından özel yayınlar yapıyor.

Haftalık yayınlarda grubun konserlerinden, daha önce yayımlanmamış bazı görüntüler de Pink Floyd hayranlarına aktarılacak.



Pink Floyd'un Ekim 1994'te Londra'da Earls Court'ta verdiği unutulmaz konserin yer aldığı ilk yayın 1,5 milyon defa görüntülendi.



Grup o dönem Division Bell albümü için çıktığı turne kapsamında 14 gün arka arkaya konser vermiş, konser 1995'te filmi de çevrilerek Pulse adıyla piyasaya çıkmıştı.



Pink Floyd hayranlarının YouTube yayınında dinleyebilecekleri unutulmaz şarkılar arasında Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here ve Comfortably Numb da var.