Pink, İngiltere'de şarkıları en çok çalınan şarkıcı oldu

Pink, her ne kadar Amerika’da daha ünlü olsa da İngiltere’deki popülaritesi daha fazla gibi görünüyor. 42 yaşındaki ABD’li şarkıcı, müzik şirketi PPL’e göre, 21. yüzyılın başından bu yana İngiltere’de en çok çalınan kadın şarkıcı oldu.



Radyo ve televizyonların müzik datalarından elde edilen sonuca göre, Pink listede en üstte yer alan isim. Pink’in arkasından Madonna, Katy Perry, Rihanna, Beyonce gibi isimler geliyor.



Ünlü şarkıcı, bugüne dek sekiz solo albüm ve Dallas Green ile kurdukları You+Me grubu adına bir albüm çıkardı.



Listede Lady Gaga beşinci, Whitney Houston 10’uncu, Taylor Swift 11’inci ve Ariana Grande 20’nci sırada yer aldı.



ARKADAŞLARI 'PINK' ADINI TAKTI

Sahnede Pink adıyla anılan sanatçının gerçek adı, Alecia Moore. Bu adı almasının sebebi, sanıldığı gibi müzik dünyasına ilk adım attığında saçlarının pembe renkli olması değildi. Arkadaşları ona bu ismi, Rezervuar Köpekleri filmindeki Mr. Pink karakterine benzediği için takmışlardı.

İlk albüm çalışması olan Can't Take Me Home, Billboard 200 listesinde ilk 40'a girmeyi başarmuş, satış rakamlarıyla da çift platin ödülünün sahibi olmuştu.



2001 yılında Pink, Moulin Rouge isimli sinema filmi için 70'lerin Patti LaBelle klasiği olan Lady Marmalade şarkısını Christina Aguilera, Mýa ve Lil Kim gibi ünlü isimlerle birlikte seslendirdi. Tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de büyük ilgi gören düzenleme çalışması, klibiyle de dikkat çekti. Pink'e, "MTV Yılın En İyi Videosu" ve "Yılın En İyi Film Videosu" ödüllerinin yanı sıra "En İyi Pop Birlikteliği" dalında Grammy de kazandıran Lady Marmalade, şarkıcının müzik listelerinde bir numaraya yükselen ilk parçası olarak da biliniyor.