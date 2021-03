Pink'in hayatını anlatan Pink: All I Know So Far belgeseli gösterime giriyor

Ünlü şarkıcı Pink'in 2019 yılında çıktığı Beautiful Trauma konser turunu, ünlü olmasını, anne olmasını ve kişisel yaşamını konu edinen Pink: All I Know So Far belgesel filmi için gösterim tarihi duyurusu yapıldı.

Beyazperde'nin haberine göre, Amazon, Pink: All I Know So Far belgeselini 21 Mayıs tarihinde Prime Video üzerinden izleyici karşısına çıkaracak.



Pink: All I Know So Far belgeseli Mayıs ayı içerisinde gösterime giriyor. Pink'in Instagram paylaşımına göre filmde yıldız şarkıcının çocukları da yer aldı. Film, Michael Gracey tarafından yönetildi. Gracey'i birkaç yıl öncesinin popüler müzikal filmi The Greatest Showman'i yönetmesiyle tanıyoruz. Yönetmen, yakında Naruto filmiyle izleyici karşısına çıkacak.



Pink, Lady Gaga ve Taylor Swift gibi diğer Amerika'nın meşhur müzisyenlerinin yolundan giderek belgesele konu oldu. Pink'in 15 Grammy adaylığının bulunduğu ve Imagine, Trouble ve Lady Marmalade sayesinde Grammy kazandığı biliniyor. Bugüne kadar Billboard Hot 100'ün ilk 10'unda 15 farklı single'ıyla yer aldı. Belgesel film, 21 Mayıs 2021'de Amazon Prime Video'da izleyici karşısına çıkacak.