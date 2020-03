Pitbull’dan corona virüsle mücadeleye yardım şarkısı: Kazanacağımıza İnanıyorum

Amerikalı rap şarkıcısı Pitbull, 10 Nisan’da yeni bir şarkı ve klip çıkarıyor.



Gerçek adı Armando Christian Rafael Pérez olan 39 yaşındaki şarkıcı, yapımcı Haim Saban ile işbirliği yaparak çıkaracağı I Believe That We Will Win (Kazanacağımıza İnanıyorum) adlı şarkısının gelirini corona virüs salgınıyla mücadele için bağışlayacak.



Pitbull, klibinin girişinde “Şimdi bir araya gelip güçlü bir şekilde savaşmamız gerekiyor. İşte bu da bir dünya marşı” diye sesleniyor.



Rap’çi ayrıca, “İşte bu dünyayı motive edecek. Sağlıklı kalın, güvende kalın ve mutlu kalın” ifadesini kullandı.

SINGLE'IN GELİRİ SALGINLA MÜCADELE İÇİN BAĞIŞLANACAK



Pitbull, single’dan elde edilecek gelirin tamamının salgınla mücadelede etkin rol oynayan Feeding America ve Tony Robbins derneklerine bağışlanacağını duyurdu.