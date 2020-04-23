Piyanist Can Çakmur ile 100 Çocuk Korosu online ortamda 23 Nisan Marşı'nı seslendirdi

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yüzlerce gönüllü bir araya gelerek coşku dolu bir tören hazırladı.



İstiklal Marşı ile başlayan tören, ODTÜ Koleji'nin Youtube kanalında yayınlandı.



Bayram dolayısıyla ODTÜ Koleji Ankara, Mersin, Denizli ve Kayseri okullarından 100 çocuğun katılımıyla oluşturulan "100 Çocuk Korosu", okulun mezunlarından ünlü piyanist Can Çakmur'un Almanya'daki evinden katılımıyla online bağlantıyla 23 Nisan Marşı'nı seslendirdi.