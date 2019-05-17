Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatan meşaleyi yaktığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 100. yılı için vereceği konser çin sahneye çıkacak. Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı özel bir konserle kutlayacak.



19 Mayıs'ta şef Burak Tüzün yönetiminde gerçekleşecek "19 Mayıs 100. Yıl Konseri"nde, devlet sanatçısı, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne alacak.

Konsere ilişkin Aaçıklama yapan Şef Burak Tüzün, Milli Mücadele'nin 100.yılı dolayısıyla enerji dolu, dinamik bir repertuvar seçtiklerini söyledi. Tüzün, konser için İdil Biret ile iletişime geçtiklerini ve kendisinin duyar duymaz konsere katılmayı kabul ettiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İdil Biret, konserin ikinci yarısında Rahmaninov'un 2 No'lu piyano konçertosunu seslendirecek. Romantik yapısıyla repertuvarın en önemli eserlerinden bir tanesidir. İlk yarıda ise konservatuvarımızın lisans korosuyla birlikte Muammer Sun'un eserlerini seslendireceğiz. İlk sunacağımız eser, 19 Mayıs Marşı. Muammer hocamız bu eseri, piyano ve koro için yazmıştı. Şimdi orkestra için yeniden yazdı. Orkestra versiyonunun ilk seslendirilişi olacak."

Konserin ilk bölümünde yine Muammer Sun'un "Kurtuluş" ve "Cumhuriyet" filmleri için bestelediği eserlerin seslendirileceğini aktaran Tüzün, şunları söyledi: "Bu bölümde Tamer Güngör hocamızın metinleri üzerine tiyatro sanatçısı Tamer Levent hocamız anlatıcı olarak yer alacak. Esra Çetiner de 'Bozkırın Sesi' isimli soloyu icra edecek. Ne güzel 100. yılı gördük. Daha nice 100 yıllara, bu topraklar üzerinde inşallah."



SAVARONA'DAKİ PİYANO İLK KEZ KULLANILACAK



Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sanatçı Öğretim Elemanı Kamer Güngör de Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla konser günü başka etkinlikler de yapacaklarını söyledi.

Güngör, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarının Beytepe Kampüsü'nde yeni açılan üçüncü binasında, üniversitenin öğretim elemanlarından Serdar Pehlivan'ın 3 bina 33 kare sergisinin sanatseverlerle buluşacağını söyledi. Kamer Güngör, konserden önce Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı Savarona'da dinlediği beyaz piyanonun tamiratından sonraki ilk kullanımının, Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Korosu'nun icra edeceği marşlarla yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Brass Grubu'nun da pazar günü etkinlik kapsamında bir konser vereceğini aktaran Güngör, konser için mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade etti.



Konser, 19 Mayıs Pazar günü saat 19.30'da Üniversitenin Beytepe Yerleşkesi'nde bulunan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda gerçekleşecek.