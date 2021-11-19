Piyanist Kiann Orhan Veli'nin şiirlerinden yaptığı bestelerle Türkiye'de konser verecek

Erimtan Müzesi'ndeki "Notalarla Orhan Veli" başlıklı konserde Kiann'ın piyanosuna Ayşe Yavaş ve çellist Günce Uğurlu eşlik edecek.



Piyanist Kiann, konserde, Orhan Veli'nin "İstanbul'u Dinliyorum", "Hürriyete Doğru", "Gün Doğuyor", "Birdenbire", "Güzel Havalar", "Yaşamak", "Ave Maria" ve "Bir Şehri Bırakmak" şiirlerinden ilham alınan bestelerin de aralarında olduğu 15 eser icra edecek.



"ORHAN VELİ ŞİİRLERİNİ OKUMAK YENİ PARÇALAR ÜRETMEMİ SAĞLADI"



Kiann, Türkiye'de ilk kez 14 Kasım'da İzmir'de konser verdiğini belirterek, müzik eğitimine küçük yaşlarda klasik müzikle başladığı ve yıllar içinde kendi parçalarını yazmaya başladığını söyledi.



Özgün eserler çalmayı önemsediğini vurgulayan Kiann, "Zaman içerisinde kendi müziğimi buldum ve bu kimsenin çalışmasını kopyalamamamı sağladı. Böylece bir şekilde müzikte sıradan olmayan kuralları buldum ve onlarla çalmaya çalışıyordum" dedi.

Kiann, Orhan Veli'nin şiirlerindeki nostaljiyi çok sevdiğine ve şiirinde kendisinden parçalar bulduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Orhan Veli için yazdığım bir bestem var. Onun şiirlerini okumak yeni parçalar üretmemi sağladı. Bence müziği tanımlamanız ve kategorilere ayırmanız gerekmez. Çünkü müzik gerçekten kendi adına konuşan bir dildir ve küresel dilidir. Sanatı kategorize edersek, bazı şeyleri anlamak da zorlaştırır. Bu yüzden en iyisi müziği seviyorsanız, karşınıza çıkan her şeyi dinleyin. Adı ne olursa olsun, beğendiyseniz dinlemeye devam edin."

