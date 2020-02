Piyanonun parlayan yıldızı Tarık Kaan Alkan Yapı Kredi bomontiada Salı Klasikleri'nde

Yapı Kredi bomontiada klasik müzik temalı “Salı Klasikleri” konser serisi bu ay, Türkiye’nin genç yeteneklerinden Tarık Kaan Alkan'ın “Songs of Angel” konserine ev sahipliği yapacak. Çağdaş Eğitim Vakfı Sanat Kurulu'nun seçtiği üstün yetenekli sanatçıdan biri olan 14 yaşındaki genç piyanist Tarık Kaan Alkan'ın konseri 18 Şubat Salı günü saat 19.30’da Yapı Kredi bomontiada 4. Kat’ta gerçekleştirilecek.



Piyano eğitimine 4 yaşında annesiyle başlayan Tarık Kaan, 2014 yılında MSGSÜ Devlet Konservatuarı sınavlarını kazandı ve 2017 yılında Avusturya’nın Salzburg şehrindeki Mozarteum Üniversitesi’nde Prof. Markus Becker’in masterclass sınıfına kabul edildi. 11 yaşında İşsanat’ın Parlayan Yıldızlar serisinin sonunda, seçilen tek piyanist olarak; “Gelecek Vadeden Genç Sanatçı” Meriç Soylu Ödülü’nü kazanan Tarık Kaan, aynı yıl Hırvatistan’ın Varazdin şehrinde yapılan Memorijal Jurica Murai-Murai Grand Prix yarışmasında ise kendi kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.



Tarık Kaan; 2018 yılı Haziran ayında, Fazıl Say, İbrahim Yazıcı, Cihat Aşkın, Bülent Evcil, Şeniz Duru Koevoets ve Ece Dağıstan’dan oluşan Çağdaş Eğitim Vakfı’nın sanat jürisi tarafından 8-13 yaşın tüm enstrüman dalları arasından birinci seçildi. ÇEVSANAT Genç Yetenekler Projesi kapsamında eğitimine devam etmekte olan Tarık Kaan halen çalışmalarını Prof. Burcu Aktaş Urgun ile sürdürüyor.



New Yok’ta düzenlenen "Golden Classical Music Awards International Competition" ve İspanya-Granda’da yapılan “International Piano Competition Maria Herrero” yarışmasında birinci olan Tarık Kaan, tüm kategorilerdeki yarışmacılar arasından sadece 2 kişiye verilen “Amerika Hotchkiss School” eğitim bursunu da kazandı.