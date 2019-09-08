Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği’nin (RIAA) yayımladığı yıl-ortası raporuna göre plak satışları 1986’dan bu yana ilk kez CD satışlarını geçebilir.



Geçen yılki RIAA raporu, plak satışları hızla artarken CD satışlarınınsa plak satışlarına göre üç kat hızla düştüğünü göstermişti.



Yayımlanan yeni rapor, 2019’un ilk yarısında plakların 8,6 milyon birimden 224 milyon dolar (yaklaşık 1,3 milyar TL) gelir yarattığını belirtiyor. Bu rakam, 18,6 milyon birimden 248 milyon dolar (yaklaşık 1,4 milyar TL) gelir yaratan CD’lere yakınlık gösteriyor.