Planet of the Humans belgeseline çevrecilerden tepki

Michael Moore’un geçtiğimiz günlerde YouTube’da ücretsiz olarak yayınladığı Planet of the Humans belgeselinin platformdan kaldırılması için kampanya başlatıldı.

Planet of the Humans belgeselinin çevreci hareketler konusunda insanları yanlış bilgilendirdiği iddia ediliyor.



Çevreci Jeff Gibbs’in yazıp yönettiği, Michael Moore’un yapımcı olarak hem yapım hem de dağıtım sürecinde büyük rol üstlendiği Planet of the Humans, -yaratıcılarının iddiasına göre- çevreci hareketlerin yollarını kaybetmelerine ve finans odaklarına kanıp güneş ve rüzgar enerjisine ağırlık vererek iklim değişikliğine karşı verilen savaşının kaybedilmesine neden olmalarına ışık tutuyor.



Teknoloji odaklı çözümlerle bu sorunun üstünü kapatmak yerine insanların tüketim alışkanlıklarının insanlığı nasıl yok oluşa doğru sürüklediğinin altının neden çizilmediğini soruyor.