Polis Akademisi'nin yıldızı Howard Hesseman hayatını kaybetti

Polis Akademisi'nde canlandırdığı Pete Lassard karakteriyle tanınan Howard Hesseman hayatını kaybetti.

Haberler 31.01.2022 - 10:05

Polis Akademisi'nin yıldızı Howard Hesseman hayatını kaybetti

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Dünya çapında sevilen Polis Akademisi filmlerinde canlandırdığı Pete Lassard karakteriyle gönüllerde yer eden ünlü oyuncu Howard Hesseman, 81 yaşında hayatını kaybetti.

KANSER İLE MÜCADELE EDİYORDU

Hesseman'ın kolon kanserine bağlı komplikasyonlar nedeniyle vefat ettiği açıklandı.

Acı haberi oyuncunun yakın arkadaşı Laraine Newman verdi. Oregon doğumlu oyuncu Polis Akademisi'nin yanı sıra WKRP in Cincinnati'deki rolüyle de dikkat çekmişti.

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