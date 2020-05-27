Pompeii Antik Kenti salgın sonrası yeniden açıldı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında kademeli olarak normale dönüş sürecini başlatan İtalya'da iki aydan uzun bir süredir kapalı bulunan dünyaca ünlü antik kent Pompeii, kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.



Ülkede Kolezyum'dan sonra turistler tarafından en çok ilgi gören Pompeii'de ziyaretçilerin girişte ateşleri ölçülerek, belli bir rotayı takip ederek gezmeleri gerektiği ifade edildi. Ünlü antik kentin tamamının 9 Haziran'da açılacağı belirtildi.

Haziran ayına kadar yabancı turistlerin İtalya'ya girişi yasaklanırken, yetkililer yerli turistle turizmi yeniden canlandırmaya çalışıyor. Antik kent için biletler önceden rezervasyonla alınacak ve kente gelen herkesin ateşi ölçülecek.



POMPEİİ ANTİK KENTİ'NİN ÖZELLİĞİ



Pompeii, yaklaşık 2 bin yıl önce Vesuvius yanardağının patlaması sonucunda volkanik küller altında kalmış, kentte yaşayanlar ve eşyaları küle gömülüp zamanla taşlaşmıştı.



Pompeii Antik Kenti, 2019 yılında 4 milyon yabancı turisti ağırlamıştı.