Pop yeniden zirvede: En çok dinlenen Tarkan

Geçtiğimiz ay en fazla Tarkan, Müslüm Gürses, Sefo, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Cem Adrian, Ahmet Kaya, Uzi ve Ebru Gündeş dinlendi.

Yaptıkları şarkılarla müzikseverler tarafından ilgiyle dinlenen Sefo, Cem Adrian, Uzi, Edis, Ezhel ve Buray gibi son dönemin popüler isimleri de Şubat ayının en çok dinlenen ve aratılan isimleri arasında yer aldı.



POP YENİDEN ZİRVEDE



fizy listelerinde şubat ayında platformda en çok dinlenen tür pop oldu. Pop tarzı sırasıyla Rap, Klasik, Oldies, Arabesk ve Türk Halk Müziği kategorileri takip etti.

