Portakal Çiçeği Karnavalı iki yılın ardından yeniden sokaklarda

Adana'da bu yıl 23-27 Mart'ta 10'ncusu gerçekleştirilecek Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, etkinliği iki yıl aradan sonra tekrar sokaklarda ve caddelerde gerçekleştireceklerini belirtti.



Bozkurt, yazılı açıklamasında, her yıl nisan ayında düzenlenen karnavalı bu yıl ramazan dolayısıyla 23-27 Mart'ta gerçekleştireceklerini anımsattı.



Karnavalı iki yıl aradan sonra yeniden sokaklarda kutlayacaklarını bildiren Bozkurt, "Yeniden sokaklarda buluşuyoruz, el ele ve kol kola, birlik ve sevgi mesajımızı tüm insanlığa iletiyoruz. Bu yıl en büyük yenilik iki yıl aradan sonra tekrar sokaklara ve caddelere dönmek olacak" dedi.

"Her yıl sürprizlerle dolu karnavallar yaşadık. Sanatçılarımız, yurt içinden ve yurt dışından gelen etkinlik gruplarımız, yerel ve ulusal topluluklarımız, spordan sanata, sanattan eğlenceye kadar birçok etkinlikte buluşacağız" diyen Bozkurt, "Bu yıl da aynı sürprizler yaşanacak. Adana'ya geleceklere hafızalarından çıkmayacak karnaval günleri sözünü ve memnun ayrılacaklarının garantisini veriyoruz" diye konuştu.



"TÜM DÜNYAYA ADANA'DAN SESLENECEĞİZ"

Bozkurt, karnavalın moral ve motivasyon açısından önemini anlatarak, "Ülkemiz ve dünya büyük zorlukların yaşandığı bir dönemden geçiyor. 2013 yılında ilk karnavalımızı düzenlerken bir dostluk, kardeşlik ve sevgi şemsiyesi altında buluşalım, tüm dünyaya Adana'dan seslenerek bu güçlü enerjiyi yayalım amacını taşımıştık. Bu yıl 10. kez düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda da aynı duygu ve istekleri taşıyoruz" dedi.