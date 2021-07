Prens Charles favori şarkılarını açıkladı

Prens Charles, NHS (İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi) personeline ve gönüllülerine destek olmak için hastane radyosunda özel programanıda en sevdiği şarkıları paylaştı. 13 şarkılık çalma listesi Spotify’da yayınlanacak.



Bir saatlik program, corona virüs pandemisine müdahale etmeye yardımcı olan insanları kutlamak için hastane radyo istasyonlarından oluşan Hastane Yayıncılığı Derneği için kaydedildi.

TEŞEKKÜR ETTİ



Prens Charles, favori şarkılarını açıkblarken “Bu korkunç pandeminin etkisiyle uğraştığımız şu zamanda, hastane radyosunun rolü daha da önemliydi. İnsanları birbirine bağlamada, arkadaşlık sağlamada ölçülemez bir değere sahip olduğunu biliyorum” dedi.



ÇEŞİTLİLİK DİKKAT ÇEKİYOR



Prens Charles’ın hazırladığı şarkı listesi, Güney Afrika, İskoçya, Fransa ve İrlanda’dan sanatçıların şarkılarıyla çeşitlilik gösteriyor.



Galler Prensi’nin seçtiği şarkıların tamamı şu şekilde:



Givin’ Up, Givin’ In – The Three Degrees

Don’t Rain On My Parade – Barbra Streisand

La Vie En Rose – Edith Piaf

Upside Down – Diana Ross

The Voice – Eimear Quinn

The Click Song – Miriam Makeba

You’re A Lady – Peter Skellern

La Mer – Charles Trenet

Bennachie – Old Blind Dogs

Lulu’s Back In Town – Dick Powell

They Can’t Take That Away From Me – Fred Astaire and Ginger Rogers

Tros Y Garreg/Crossing the Stone – Catrin Finch

Tydi a Roddaist – Bryn Terfel

