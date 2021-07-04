Prens Charles favori şarkılarını açıkladı

04.07.2021 - 14:00
Prens Charles, NHS (İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi) personeline ve gönüllülerine destek olmak için hastane radyosunda özel programanıda en sevdiği şarkıları paylaştı. 13 şarkılık çalma listesi Spotify’da yayınlanacak.
Bir saatlik program, corona virüs pandemisine müdahale etmeye yardımcı olan insanları kutlamak için hastane radyo istasyonlarından oluşan Hastane Yayıncılığı Derneği için kaydedildi.
TEŞEKKÜR ETTİ
Prens Charles, favori şarkılarını açıkblarken “Bu korkunç pandeminin etkisiyle uğraştığımız şu zamanda, hastane radyosunun rolü daha da önemliydi. İnsanları birbirine bağlamada, arkadaşlık sağlamada ölçülemez bir değere sahip olduğunu biliyorum” dedi.
ÇEŞİTLİLİK DİKKAT ÇEKİYOR
Prens Charles’ın hazırladığı şarkı listesi, Güney Afrika, İskoçya, Fransa ve İrlanda’dan sanatçıların şarkılarıyla çeşitlilik gösteriyor.
Galler Prensi’nin seçtiği şarkıların tamamı şu şekilde:
Givin’ Up, Givin’ In – The Three Degrees
Don’t Rain On My Parade – Barbra Streisand
La Vie En Rose – Edith Piaf
Upside Down – Diana Ross
The Voice – Eimear Quinn
The Click Song – Miriam Makeba
You’re A Lady – Peter Skellern
La Mer – Charles Trenet
Bennachie – Old Blind Dogs
Lulu’s Back In Town – Dick Powell
They Can’t Take That Away From Me – Fred Astaire and Ginger Rogers
Tros Y Garreg/Crossing the Stone – Catrin Finch
Tydi a Roddaist – Bryn Terfel
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