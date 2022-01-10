Çizdiği suluboya tablolarını gelecek ay boyunca Londra'da sergilemeye hazırlanan Prens Charles, "Resim yapmak beni farklı bir boyuta taşıyor" dedi. İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın (73) sevdiği mesire yerlerini çizdiği suluboya tablolarını gelecek ay boyunca Londra'da sergileyecek. Galler Prensi'nin sanat eserlerinden en az 79'u Birleşik Krallık'ın başkentinin Chelsea semtindeki The Garrison Şapeli'nde 14 Şubat'a kadar ziyaretçilerle buluşacak.DIŞ MEKAN TASVİRLERİ YER ALIYORTablolarda İskoçya'nın John O'Groats köyündeki peyzajlardan Callater Gölü'ne kadar birçok dış mekanın tasviri yer alıyor. Fransa'nın güneyindeki Provence ve Tanzanya'dan manzaralar da Prens Charles'ın resmettiği dinlenme alanları arasında.Sergideki bilgilendirme ekranında Prens Charles'ın hobisini "ruhun, diğer aktivitelerin ulaşamadığı kısımlarını tazeliyor" şeklinde tanımladığı belirtiliyor."DAHA FAZLA FARKINA VARIYORSUNUZ"Galler Prensi fotoğraftan zevk almaktan zorlanmasının ardından resim yapmaya başladı. Prens Charles konuyla ilgili "Daha önce dikkatinizden kaçmış olabilecek şeylerin, ışığın ve gölgenin kalitesi, ton ve doku ve manzaraya göre binaların şekli gibi şeylerin giderek daha fazla farkına varıyorsunuz. Hepsi çok yoğun konsantrasyon gerektiriyor ve sonuç olarak bildiğim en rahatlatıcı ve tedavi edici egzersizlerden biri" diyor."TUTKU GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE AKTARILIYOR"Galler Prensi ayrıca resim yapmanın kendisini başka bir boyuta taşıdığını da söylüyor. Serginin küratörü Rosie Alderton ise "Güzel sanat yaratma tutkusu bu sergide güçlü bir şekilde aktarılıyor" dedi. Deltacron varyantı var mı, yok mu?