Prens Harry ve Jon Bon Jovi'nin single'ı çıktı

Prens Harry ve Jon Bon Jovi’nin yeni şarkısı çıktı. İkilinin Invictus Games Korosu ile birlikte seslendirdiği ve “travma sonrası stres bozukluğu”na dikkat çekmeyi amaçlayan Unbroken adlı single dinleyicilerin beğenisine sunuldu.



Prens Harry, şubat ayında Jon Bon Jovi ile bir araya gelerek, yardım kuruluşu yararına çıkacak single için düet yapmıştı.



Amerikalı müzisyen ile Londra’daki Abbey Road Stüdyoları’nda buluşan Harry, Beatles grubunun Abbey Road adlı albümü için çektirdiği kapak fotoğrafını taklit ederek, Abbey Road yaya geçidinde iki Invictus Games sporcusuyla birlikte poz vermişti.



MÜSABAKALAR ERTELENDİ

Invictus Games, yaralı, yaralı veya hasta silahlı hizmetler personelinin ve ilgili gazilerin tekerlekli sandalye basketbol, ​​oturma voleybolu ve kapalı kürek dahil dokuz sporda yer aldığı, Prensi Harry tarafından oluşturulan uluslararası bir uyarlanabilir çoklu spor etkinliği. Bu yılki müsabakalar, corona virüs salgını nedeniyle 2021’e ertelendi.