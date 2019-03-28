Katar Ulusal Müzesi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile kardeşi Prenses Şeyha El Mayasa El Tani tarafından açıldı.



Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katılırken, ülkedeki tüm sanat kurumlarının ve Katar Müzesi'nin başında bulunan Prenses El Mayasa El Tani, Hürriyet gazetesinden İpek Yezdani'ye konuştu.



Açılışına, dünyadan yüzlercegazeteci, sanatçı, küratör ve sanat eleştirmenin katıldığı müzenin yapımı 10 yıl sürdü ve ünlü Fransız mimar Jean Nouvel tarafından tasarlandı.



Açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı

434 milyon dolara mal olan müzeyi oluştururken Osmanlı arşivlerinden yararlandıklarını söyleyen Prenses El Mayasa El Tani, "Müzade Katar'ın eski ve tarihi yüzüyle modern yüzü birleşiyor. Müzenin bazı yerlerinde doğrudan Osmanlı arşivleriyle çalıştık, bazı yerlerindeyse Katar Ulusal Kütüphanesi'yle çalıştık." dedi.



Müzede sergilenen eserler arasında, üzerinde 1.5 milyon inci tanesinin işlendiği 19. yüzyıldan kalma antika halı bir ile 1800'lerden kalma, Katar'daki en eski Kuran-ı Kerim de bulunuyor.