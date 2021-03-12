Priyanka Chopra Jonas ve Nick Jonas sunacağı Oscar adayları ne zaman açıklanacak?

12.03.2021 - 14:01
Oyuncu ve yapımcı Priyanka Chopra Jonas ve şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Nick Jonas'ın, Akademi'nin 15 Mart Pazartesi günü iki bölümlük canlı sunumunda 23 kategorinin tamamında Akademi Ödülü adaylarını açıklayacakları duyuruldu.
KÜRESEL CANLI YAYIN
Oscar adaylarının duyurusu, Oscars.com, Oscars.org ve Akademi'nin dijital platformları olan Facebook, Twitter ve YouTube'daki küresel canlı yayın üzerinden gerçekleştirilecek.
YENİ DÜZENLEMELER UYGULANACAK
Her yıl 24 aday açıklayan Akademi, bu yıl bir değişikliğe gitti ve ses kurgusu ile ses miksajı ödüllerini birleştirdi. Bu sebeple Oscar adayları 23 kategoride açıklanacak. Pandemi nedeniyle bu yıl tarihsel olarak birçok düzenleme yapan Akademi, sinema salonu gösterim şartını da kaldırdı ve dijital platformlarda gösterim yeterli hale geldi.
ÖNE ÇIKAN FİLMLER
Bu yıl, Nomadland, Mank, Promising Young Woman, One Night in Miami, The Trial of the Chicago 7, Minari gibi filmler iddalı ve tahminlerde üst sıralarda bulunuyor. Ödül Töreni 25 Nisan tarihinde düzenlenecek ve kazananlar ödüllerine kavuşacak.
İşte adaylık duyurusundaki güncel sıra:
İlk Bölüm
Yardımcı Erkek Oyuncu
Yardımcı Kadın Oyuncu
Kostüm Tasarımı
Özgün Müzik
Kısa Animasyon
Kısa Film
Sese
Uyarlama Senaryo
Orijinal Senaryo
İkinci Bölüm
Erkek Oyuncu
Kadın Oyuncu
Animasyon Filmi
Görüntü Yönetimi
Yönetmen
Belgesel
Kısa Belgesel
Kurgu
Uluslararası Film
Makyaj ve Saç Tasarımı
Orijinal Şarkı
Film
Yapım Tasarımı
Görsel Efekt
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