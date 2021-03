Priyanka Chopra Jonas ve Nick Jonas sunacağı Oscar adayları ne zaman açıklanacak?

Oyuncu ve yapımcı Priyanka Chopra Jonas ve şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Nick Jonas'ın, Akademi'nin 15 Mart Pazartesi günü iki bölümlük canlı sunumunda 23 kategorinin tamamında Akademi Ödülü adaylarını açıklayacakları duyuruldu.

KÜRESEL CANLI YAYIN



Oscar adaylarının duyurusu, Oscars.com, Oscars.org ve Akademi'nin dijital platformları olan Facebook, Twitter ve YouTube'daki küresel canlı yayın üzerinden gerçekleştirilecek.

YENİ DÜZENLEMELER UYGULANACAK



Her yıl 24 aday açıklayan Akademi, bu yıl bir değişikliğe gitti ve ses kurgusu ile ses miksajı ödüllerini birleştirdi. Bu sebeple Oscar adayları 23 kategoride açıklanacak. Pandemi nedeniyle bu yıl tarihsel olarak birçok düzenleme yapan Akademi, sinema salonu gösterim şartını da kaldırdı ve dijital platformlarda gösterim yeterli hale geldi.

ÖNE ÇIKAN FİLMLER



Bu yıl, Nomadland, Mank, Promising Young Woman, One Night in Miami, The Trial of the Chicago 7, Minari gibi filmler iddalı ve tahminlerde üst sıralarda bulunuyor. Ödül Töreni 25 Nisan tarihinde düzenlenecek ve kazananlar ödüllerine kavuşacak.



İşte adaylık duyurusundaki güncel sıra:



İlk Bölüm



Yardımcı Erkek Oyuncu

Yardımcı Kadın Oyuncu

Kostüm Tasarımı

Özgün Müzik

Kısa Animasyon

Kısa Film

Sese

Uyarlama Senaryo

Orijinal Senaryo



İkinci Bölüm

Erkek Oyuncu

Kadın Oyuncu

Animasyon Filmi

Görüntü Yönetimi

Yönetmen

Belgesel

Kısa Belgesel

Kurgu

Uluslararası Film

Makyaj ve Saç Tasarımı

Orijinal Şarkı

Film

Yapım Tasarımı

Görsel Efekt

