Priyanka Chopra Matrix 4 kadrosunda

2000 yılı Dünya Güzellik Yarışması birincisi ve Hint sinema oyuncusu Priyanka Chopra, Matrix dünyasına giriyor.



Entertainment Weekly, serinin önceki halkalarında başrollerde yer alan ve dördüncü filme de dahil olan Keanu Reeves ile Carrie-Anne Moss’a Priyanka Chopra’nın da eklendiğini duyurdu.



37 yaşındaki Chopra’nın yanı sıra dördüncü filmin kadrosuna

Neil Patrick Harris ile Aquaman’in yıldızı Yahya Abdul-Mateen II da katıldı. Her üç oyuncunun da hangi rollerde yer alacağı açıklanmadı.

JADA PINKETT SMITH İLE DE GÖRÜŞÜLÜYOR

İlki 1999 yılında gösterilen Matrix filmi, bir fenomen haline geldi. Ardından 2003’te The Matrix Reloaded ve üçüncü film The Matrix Revolutions seyirci karşısına çıktı.



Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’un yanında Jada Pinkett Smith ile de Niobe rolüyle yeniden seriye dönmesi için görüşüldüğü iddia edildi. Pinkett Smith The Matrix Reloaded ve The Matrix Revolutions filmlerinden rol almıştı.

5 ŞUBAT'TA ÇEKİMLER BAŞLIYOR

San Francisco’da çekilecek yeni The Matrix için yayınlanan oyuncu ilanı, heyecanla beklenen The Matrix 4’ün çekimlerine 5 Şubat’ta başlanacağını ortaya çıkardı. Bu ilanda, San Francisco Bay bölgesinde Project Ice Cream kod adıyla çekilecek filmde arka planda görünecek figüranlar arandığı belirtiliyor.

The Matrix 4'ün 21 Mayıs 2021’de vizyona girmesi bekleniyor.