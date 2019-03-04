Ünlü İngiliz müzik grubu Prodigy'nin solisti Keith Flint 49 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı, İngiltere Essex'teki evinde ölü bulundu. Polis de Flint'in hayatını kaybettiğini doğruladı.

Polis ekipleri ihbar üzerine Flint'in evine geldiklerini, ancak ünlü solistin geldiklerinde hayatını kaybetmiş olduğunu açıkladı. Polis olayın "şüpheli bir ölüm" olmadığını ve kalp rahatsızlığı sebebiyle gerçekleştiğini düşündüklerini söyledi.



PRODIGY'DEN RESMİ AÇIKLAMA



Prodigy'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamayla da Flint'in ölüm haberi doğrulandı. Açıklamada şu sözlere yer verildi: "Büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle kardeşimiz ve dostumuz Keith Flint'in ölüm haberini doğruluyoruz. Gerçek bir öncü, yenilikçi ve efsane. Hep özlenecek. Özel hayata gösterdiğiniz saygıdan dolayı ilgilenen herkese teşekkür ederiz."

Flint, Avustralya'daki turnenin ardından İngiltere'ye yeni dönmüştü. Mayıs ayında ise grup ABD turnesine başlayacaktı.

Prodigy grubuna dansçı olarak katılan Flint, daha sonra grubun Firestarter adlı şarkısını seslendirdi ve bu şarkıyla büyük beğeni topladı.