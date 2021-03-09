Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Adli Tıp Kurumu, psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı 09.03.2021 - 15:27

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Doğan Cüceloğlu son yolcuğuna uğurlandı

Doğan Cüceloğlu son yolcuğuna uğurlandı

Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu, evinde ölü bulundu

Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu, evinde ölü bulundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun (83) evinde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Cüceloğlu'nun otopsi raporunu savcılığa sundu.

Raporda, Cüceloğlu'nun kesin ölüm nedeni, aort yırtılmasına bağlı doğal ölüm şeklinde belirlendi.

Öte yandan, Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun evden çıktığını belirttiği 13.30 ile temizlik görevlisi M.Ç.'nin eve geldiğini söylediği 14.00 arasındaki sürede, evin çevresini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

Görüntülerin ifadelerle uyumlu olduğu, herhangi bir şüpheliye ve  şüpheli bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

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