Prof. Dr. Wenhong Zhang’dan Covid-19 kitabı

Fudan Üniversitesi Huashan Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı ve Şanghay Covid-19 Tedavi Uzman Grubu Lideri Prof. Dr. Wenhong Zhang tarafından hazırlanan ‘Covid-19’un Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Öneriler’ adlı rehber klavuz kitapta okurlarıyla buluşuyor.

DHA 01.05.2020 - 13:27

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Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu desteği ile hazırlanan kılavuz kitapta ‘Maskelerin kullanım süresi ne kadardır?’, ‘Evcil hayvanlar aracılığıyla virüs bulaşır mı?’, ‘Covid-19 testi pozitif çıkan kişi evde nasıl izole edilmeli?’, ‘Salgın sürecinde çalışırken nelere dikkat edilmeli?’, ‘Marketlerden satın alınan ürünlerin dezenfekte edilmesi gerekiyor mu?’ gibi birçok sorunun yanıtı yer alıyor.

Prof. Dr. Wenhong Zhang tarafından hazırlanan kitapçık, evler, dış mekânlar, işyerleri gibi ortamlarda Covid-19’un önlenmesi ve kontrolü için, ayrıca olası senaryolara dayalı stratejiler, sık sorulan sorular ve halk arasında doğru bilinen yanlışları düzeltmek hedefiyle hazırlandı.

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