PTT’den tarihe tanıklık eden sergi

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ile Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) işbirliğiyle, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhuriyetin 100. yılı olan 29 Ekim 2023’e kadar sürecek etkinlikler kapsamında düzenlenen “Milli Mücadelenin 100. Yılı (Misak-ı Milli)” konulu pul sergisi ziyaretçilere açıldı. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ragıp İmamoğlu, Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Çelen ve TFDF Başkan Yardımcısı Murat Hazinedaroğlu’nun yanı sıra çok sayıda filatelist katıldı.



“PTT MİLLİ MÜCADELEYE KATKI VERDİ"



PTT’nin, işgal yıllarında büyük bir sorumluluk alarak milli mücadeleye katkı veren en önemli kurumların başında geldiğini ve günümüzde gelişen teknolojiyle ülkemizi dünyada temsil ettiğini belirten İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, “PTT’nin düzenlediği bu anlamlı etkinlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Gençlerimiz belki milli mücadelenin, Kurtuluş Savaşı’nın ne anlama geldiğini çok fazla bilmeyebilir. Bu tür etkinlikler, milli mücadelenin ne olduğunu, bu güzel vatanımızı kanlarımızla, canlarımızla, şehitlerimizle bu günlere getirdiğimizi tüm topluma yansıtabilir” dedi.



“İSTANBUL'UN İŞGALİNİ TELGRAF MEMURU HABER VERDİ"



PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ragıp İmamoğlu, “Milli Mücadelenin 100. Yılı” nedeniyle ülke genelinde düzenlenen coşkulu kutlamalara PTT olarak geniş kapsamlı bir programla katıldıklarını vurgulayarak, “Hepimizin bildiği gibi pullar ve pul koleksiyonları tarihe tanıklık eden çok önemli belgelerdir, milletlerin tarihini adeta film şeridi gibi gözden geçiren ve özetleyen bir işlevselliğe sahiptir. 180 yıllık tarihiyle ülkemizin en köklü kurumlarından birisi olan PTT de kültürümüzü ve tarihimizi anlatan eşsiz değerde binlerce pul üreterek tarihimize ışık tutmaya devam etmektedir. Tüm İstanbul halkını ve özellikle gençlerimizi, milli hafızamızı canlandıran bu anlamlı sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum” diye konuştu.



PTT’nin milli mücadelede önemli bir rol oynadığını ve İstanbul’un işgali sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e durumu haber verenin bir telgraf memuru olduğunu hatırlatan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Telgrafçı Hamdi Bey işgal günü İstanbul’da yaşanan gelişmeleri gün boyu çektiği telgraflarla Mustafa Kemal Paşa’ya anbean aktarmış ve Paşa’nın süreçle ilgili hızlı ve doğru karar alabilmesi için ihtiyaç duyduğu malumatı sağlamıştır. Onun verdiği bilgiler özetlenerek Mustafa Kemal’in emriyle Anadolu ve Rumeli’deki tüm komutanlara iletilmiş ve yurt sathına yayılmıştır. Bu bilgi akışı 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasına uzanan sürecin fitilini ateşlemiştir. PTT’nin 180 yıllık tarihinde Telgrafçı Hamdi Bey gibi pek çok isimsiz kahraman vardır. Devamı olmaktan gurur duyduğumuz Posta Nezareti’nin, zor şartlar altında sağladığı iletişim altyapısı ve telgraf memurlarımızın canı pahasına üstlendiği görevler; bugün 100. Yılını idrak ettiğimiz Milli Mücadelemizin başarıya ulaşmasında hayati bir rol oynamıştır.”



Etkinliğin ev sahipliğini yapan Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Çelen de “PTT Kurtuluş Savaşı öncesinde ve sonrasında toplumsal bilgi ve bilincin artırılmasında en önemli kurumlardan biridir. Pullar ise toplumsal hafızanın bir sanat eseri şeklinde yansımalarıdır. 100. Yıl pullarını dönemin şartlarını anladığımız ve zamanın ruhunu okuduğumuz çok kıymetli bir çalışma olarak görüyoruz.” dedi. TFDF Başkan Yardımcısı Murat Hazinedaroğlu ise filateli ürünlerin tarihsel süreci hakkında konukları bilgilendirdi.Hazinedaroğlu, yıl içerisinde birçok şehirde milli mücadele sergileri açtıklarını, Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık için belirlediği güzergâh doğrultusunda Anadolu’da sergiler açmaya devam edeceklerini belirtti.



100. YIL ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR



“Millî Mücadelenin 100. yılında 100 panoda 100 koleksiyon” sloganıyla İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısı ile başlatılan Pul Sergileri; sırasıyla Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara’da gerçekleştirildi. 2020 yılının bu ilk sergisinin ardından Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kars’ta yapılacak sergilerle devam edecek proje, 2023 yılında sonlandırılacak.