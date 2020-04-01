puhutv'den günün filmi: Aşk ve Dostluk (Love and Friendship)

Corona günlerinde önlemler kapsamında evlerinde bulunan sinemaseverlere puhutv film seçkisi sunuyor. Bugünün filmi ise Aşk ve Dostluk (Love and Friendship).

01.04.2020 - 17:16

friendship_16x9.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sosyal izolasyonun en popüler 50 filmi (IMDb nisan verileri)

Sosyal izolasyonun en popüler 50 filmi (IMDb nisan verileri)

Filmden, diziye yüzlerce içeriği evinde ücretsiz olarak seyirciye sunan puhutv, #EvdeKal ve #FilmMaratonu’na davet ediyor.
Günün filmi seçkisinde bu kez Aşk ve Dostluk (Love and Friendship) izleyiciye sunuluyor.

Kate Beckinsale, Xavier Samuel ve Morfydd Clark’ın başrollerini paylaştığı, Whit Stillman’ın yönetmen koltuğunda oturduğu 2016 yapımı film Jane Austen'ın ölümsüz eserinden uyarlanmıştır.

KONUSU

Dul Lady Susan Vernon'un 1790'lı yıllardaki hikayesini konu almaktadır. Kızı ile birlikte olan Vernon eski kocasının malikanesinde de kızının kalmasında bir sakınca görmez.

Sonra bazı şeyler kulaktan kulağa yayılmaya başlar bu olaylar onların çöpçatanlık yapmalarına kadar gider artık çok populer olurlar ve herkes onların yanına gitmeye başlar.

FİLMİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...