puhutv'den günün filmi: Aşk ve Dostluk (Love and Friendship)

Filmden, diziye yüzlerce içeriği evinde ücretsiz olarak seyirciye sunan puhutv, #EvdeKal ve #FilmMaratonu’na davet ediyor.

Günün filmi seçkisinde bu kez Aşk ve Dostluk (Love and Friendship) izleyiciye sunuluyor.



Kate Beckinsale, Xavier Samuel ve Morfydd Clark’ın başrollerini paylaştığı, Whit Stillman’ın yönetmen koltuğunda oturduğu 2016 yapımı film Jane Austen'ın ölümsüz eserinden uyarlanmıştır.



KONUSU



Dul Lady Susan Vernon'un 1790'lı yıllardaki hikayesini konu almaktadır. Kızı ile birlikte olan Vernon eski kocasının malikanesinde de kızının kalmasında bir sakınca görmez.



Sonra bazı şeyler kulaktan kulağa yayılmaya başlar bu olaylar onların çöpçatanlık yapmalarına kadar gider artık çok populer olurlar ve herkes onların yanına gitmeye başlar.

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