puhutv'den günün filmi: Can Dostlar (House Of D)

Corona günlerinde önlemler kapsamında evlerinde bulunan sinemaseverlere puhutv film seçkisi sunuyor.

25.03.2020 - 14:57 | Son Güncelleme : 25.03.2020 - 15:00

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Filmden, diziye yüzlerce içeriği evinde ücretsiz olarak seyirciye sunan puhutv, #EvdeKal ve #FilmMaratonu’na davet ediyor.

Günün filmi seçkisinde bu kez orijinal adı ile House Of D olan Can Dostlar olarak izleyiciye sunuluyor.

Başrollerini Anton Yelchin ve Robin Williams’ın paylaştığı 2004 yapımı film zaman zaman dram zaman zaman komedi sahneleri ile filmseverlerin listelerinde üst sıralarda yer alıyor.

FİLMİN KONUSU

1973'de New York'ta annesiyle yaşayan 13 yaşındaki Tommy'nin tek dostu, zihinsel engelli 30 yaşındaki Pappass'dır. Tommy'nin bir kıza aşık olması ve Pappass'ın kadınlar konusundaki bilgisizliği ikilinin arasını açar. Dikkat çekmeye çalışan Pappass'ın hırsızlık yapması ve Tommy'nin bunu üstlenmesi işleri daha da karıştıracaktır. Aradan yıllar geçer, Paris'te yaşayan Tommy, eski mahallesine döner ve geride bıraktığı geçmişiyle yüzleşir.

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