puhutv'den günün filmi Duvak (Painted Veil)

Corona günlerinde önlemler kapsamında evlerinde bulunan sinemaseverlere puhutv film seçkisi sunuyor. Bugünün filmi ise Duvak (Painted Veil).

07.04.2020 - 16:55 | Son Güncelleme : 07.04.2020 - 17:08

duvak-16x9.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası #SahneEvinde kapsamında ilk kez puhutv.com’da

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası #SahneEvinde kapsamında ilk kez puhutv.com’da

Filmden, diziye yüzlerce içeriği evinde ücretsiz olarak seyirciye sunan puhutv, #EvdeKal ve #FilmMaratonu’na davet ediyor.

Duvak (Painted Veil) filmi seçkisinde bu kez Kafe izleyiciye sunuluyor.

KONUSU

Walter ve Kitty'nin bir süredir devam eden evlilikleri, Kitty'nin kendisini hiç mutlu hissetmemesi nedeni ile çatırdamaktadır. Mutsuzluğu, ilgisinin başka bir erkeğe kaymasına neden olur. Karısının sadakatsizliğini farkeden Walter, ondan intikam almaya kararlıdır. Ama bunu bildik yollardan yapmayacaktır. Çin'in ufak ve ölümcül kolera salgınından kırılan bir köyünde doktorluk yapmayı kabul eder. Kitty'nin ise onunla gitmekten başka şansı yoktur. Ölüm ve yaşam arasındaki sınırın incecik olduğu bu köye yaptıkları yolculuk, kendi ilişkileri için de bir dönüm noktası olacaktır.

FİLMİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...