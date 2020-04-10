puhutv'den günün filmi: Eşkıya

Corona günlerinde önlemler kapsamında evlerinde bulunan sinemaseverlere puhutv film seçkisi sunuyor. Günün önerisi, başrollerinde Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrollerde yer aldığı Eşkıya filmi.

ntv.com.tr 10.04.2020 - 15:58

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puhutv #EvdeKal ve #FilmMaratonu kampanyası kapsamında filmden diziye, yüzlerce içeriği evde ücretsiz izleme olanağı sağlıyor. puhutv'nin bugünkü film önerisi Eşkıya.

Yavuz Turgul'un senaryosunu yazıp yönettiği Türkiye sinemasının unutulmaz filmlerinden Eşkıya'nın başrollerinde Şener Şen ve Uğur Yücel yer alıyor. İkilinin oyunculuklarının ve filmin müziklerinin ayrıca konuşulduğu Eşkıya şimdi puhutv’com’da. 

FİLMİN KONUSU

Eşkıya, hapse düşmesine neden olan arkadaşının peşine düşen bir adamın hikayesini anlatıyor. 35 yıl önce Cudi dağlarında bir grup eşkıya yakalanır ve hapse atılır. Yıllar içinde kimi hastalıktan, kimi hesaplaşma sonucu ölür. Biri hariç... 35 yıl sonra hapisten çıkınca Baran'ın ilk işi köyüne dönmek olur.

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