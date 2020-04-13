puhutv'den günün filmi: İnşaat

Corona günlerinde önlemler kapsamında evlerinde bulunan sinemaseverlere puhutv film seçkisi sunuyor. Bugünün filmi ise İnşaat.

13.04.2020 - 16:10

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Cemal Reşit Rey’in arşivinden unutulmaz gösteriler puhutv’de

Filmden, diziye yüzlerce içeriği evinde ücretsiz olarak seyirciye sunan puhutv, #EvdeKal ve #FilmMaratonu’na davet ediyor.

Günün filmi seçkisinde bu kez İnşaat izleyiciye sunuluyor.

Başrollerinde Emre Kınay ve Şevket Çoruh’un yer aldığı, yönetmenliğini Ömer Vargı’nın üstlendiği İnşaat; İçinde yaşadığımız toplumda, her alanda karşılaştığımız çıkışsızlıkları, komedi unsurlarıyla birleştirerek bize sunan bir ‘kara komedi’ hikayesi.

KONUSU

Kafalarında bambaşka hayalleriyle, bir mafya patronunun şoförü olan Nizamettin’in inşaatında çalışan Ali ve Sûdi, kötü şans veya kader sonucu ‘zoraki mezar kazıcılığı’ ve ‘part-time şeyhliğe’ soyunmak zorunda kalırlar.

Öldürmek için çok haklı sebepleri olduğuna inanan birtakım insanlar, haklı olduklarını savundukları cinayetleriyle “İnşaat”ta buluşunca işler karışır.

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