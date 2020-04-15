puhutv'den günün filmi: İnşaat 2

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Günün filmi seçkisinde bu kez İnşaat izleyiciye sunuluyor.



Başrollerinde Emre Kınay ve Şevket Çoruh’un yer aldığı, yönetmenliğini Ömer Vargı’nın üstlendiği İnşaat2; içinde yaşadığımız toplumda, her alanda karşılaştığımız çıkışsızlıkları, komedi unsurlarıyla birleştirerek bize sunan bir ‘kara komedi’ hikayesi.



KONUSU



İlk filmde istemedikleri halde çalıştıkları inşaatta patronları yüzünden zoraki mezar kazıcıları ve part-time şeyhliğe soyunmak zorunda kalan Ali ve Sudi’nin trajikomik hikayesi, İnşaat 2’de çıktıkları hapishaneden sonra bir Ege kasabasına gitmeleriyle devam eder. İlki 2003'te vizyona girdiğinde hem seyirciler hem de eleştirmenler tarafından oldukça beğenilen İnşaat filminin devam niteliğindeki yapımın yönetmenliğini yine Ömer Vargı'nın üstlenirken, başrolde ikiliyi yine Şevket Çoruh ve Emre Kınay canlandırıyor.



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