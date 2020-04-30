puhutv'den günün filmi: Jurassic Hayvanları

Filmden, diziye yüzlerce içeriği evinde ücretsiz olarak seyirciye sunan puhutv, #EvdeKal ve #FilmMaratonu’na davet ediyor.



Günün filmi seçkisinde bu kez İnşaat izleyiciye sunuluyor.



Yönetmenliğini Jason Wrigth yaptığı, 2018 yapımı animasyon, Paw ve ekibinin dünyayı kurtarmak üzerine verdiği mücadeleyi anlatıyor.



KONUSU



Jurassic Hayvanları, dünyayı kurtarmak bir araya gelen Yıldız Pawl ve ekibinin maceralarını konu ediyor.

Galaksi büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalınca Yıldız Pawl ve ekibi yeniden bir araya gelir. Kötü bir kedi olan Marlon Butterpaws, galaksiyi yok edecek olan büyük bir planın hazırlığındadır. Elit bir uzay köpeği olan Yıldız Paws ve ekibi, dünyayı içinde bulunduğu tehlikeden kurtarmak için vakit kaybetmeden harekete geçer. Ekip, bir an önce Butterpaws’ı bulup onu durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişir.



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