puhutv'den günün filmi: Kafe

Filmden, diziye yüzlerce içeriği evinde ücretsiz olarak seyirciye sunan puhutv, #EvdeKal ve #FilmMaratonu’na davet ediyor.



Günün filmi seçkisinde bu kez Kafe izleyiciye sunuluyor.



Bağımsız bir dram filmi olma özelliği taşıyan, başrollerini Jennifer Love Hewitt, Jamie Kennedy’nin paylaştığı 2011 yapımın, yönetmenliğini ve senaristliğini Marc Erlbaum üstleniyor.



FİLMİN KONUSU



Kafe; Batı Philadelphiada bir kahve dükkanında Garson olarak çalışan genç bir kadının etrafında gelişen olayları anlatılıyor.



Batı Philadelphiada kendi halinde bir mahalle sakininin başına gelen trajedi aralarındaki bağın düşündüklerinden daha kuvvetli olduğunu gösteriyor.



FİLMİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

