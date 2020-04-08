puhutv'den günün filmi: Kardeşlik (Run The Tide)

Filmden, diziye yüzlerce içeriği evinde ücretsiz olarak seyirciye sunan puhutv, #EvdeKal ve #FilmMaratonu’na davet ediyor. Günün filmi seçkisinde bu kez Kardeşlik (Run The Tide) izleyiciyle buluşuyor.



Taylor Lautner ve Nico Christou’nun başrollerini paylaştığı filmin yönetmenliğini Soham Mehta üstleniyor. Abi kardeş ilişkisini derinden işleyen film, dokunaklı sahneleriyle de başarılı bir dram niteliği taşıyor.



KONUSU



Rey'in annesi bir uyuşturucu bağımlısı olarak bir çok kez tedavi alsa dahi vazgeçmemiş bu nedenle hapis yatmıştır.

Annesi hapishanedeyken küçük kardeşi ile yalnız kalan Ray, annesi çıktıktan sonra annesinin isteği üzerine beraber yaşamak yerine kardeşini de yanına alarak kendi hayallerinin peşinden gitmek isteyecektir.

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