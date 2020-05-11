puhutv'den günün filmi: Lila ve Eve

Filmden, diziye yüzlerce içeriği evinde ücretsiz olarak seyirciye sunan puhutv, #EvdeKal ve #FilmMaratonu’na davet ediyor.



Günün filmi seçkisinde bu kez Lila ve Eve izleyiciye sunuluyor.



Başrollerinde Jennifer Lopez ve Viola Davis’in yer aldığı, yönetmenliğini Charles Stone üstlendiği 2015 yapımı film iki acılı annenin ölen oğlunun katilini bulmak ve adalete teslim etmek için çıktıkları bu yolda başlarından geçen olaylar anlatılıyor.



KONUSU



Çatışmada öldürülen oğlu Stephon’ın üzüntüsüyle depresyona giren Lila, psikolojisini düzeltebilmek için Kayıp Çocukların Anneleri adında destek grubuna yazılır.



Gittiği bu grupta küçük kızını aynı gece kaybetmiş olan Eve ile tanışır. Üzüntülü iki anne arasında dostluk başlar. Polis teşkilatının olaylara etkisiz ve yavaş tutumu karşısında oğlu için adalet arayan Lila, Eve ile birlikte oğlu Stephon’ı öldüren uyuşturucu satıcılarıyla karşı karşıya gelirler.



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