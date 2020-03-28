puhutv'den günün filmi: Lütfen Beklemede Kal

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Günün filmi Lütfen Beklemede Kal! (Please Stand By) Başrollerini Dakota Fanning, Alice Eve, Toni Collette’nin paylaştığı 2017 yapımın, yönetmenliğini Ben Lewin üstleniyor.



FİLMİN KONUSU



Wendy'nin (Dakota Fanning) hayata farklı bir bakış açısı vardır: bağımsızlığına çok düşkün, keskin ve parlak bir zekaya sahip, afacan, neşeli ve esprilidir. Ayrıca otistiktir. Ona göre insanlar, davranışları ve tüm dünya karmakarışıktır. Etrafında olup biteni anlamak onun için her zaman çok zor olmuştur ve hayatta tek istediği şey anlaşılmaktır. Aynı herkes gibi...



Elindeki 500 sayfalık Star Trek senaryosunu Hollywood'ta düzenlenen bir yarışmaya sokmak için kaldığı bakım evinden kaçınca hayatının en büyük ve en muhteşem yolculuğuna çıkmış olacaktır.



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