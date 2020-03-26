puhutv'den günün filmi: Sihirbaz (The Illusionist)

puhutv #EvdeKal ve #FilmMaratonu kampanyası kapsamında filmden diziye, yüzlerce içeriği evde ücretsiz izleme olanağı sağlıyor. puhutv'nin bugünkü film önerisi Sihirbaz (The Illusionist).

Başrollerini Edward Norton, Paul Giamatti ve Jessica Biel’in paylaştığı 2006 yapımı film fantastik bir dünyayı gerilim unsurları ile süsleyerek anlatıyor.



Neil Burger'in yönettiği filmde, Edward Norton, bu kez de, doğaüstü güçleri sayesinde, koca bir imparatorluğun güç dengelerini tehdit eden bir karakterle sinemaseverlerin karşısında.

FİLMİN KONUSU



Eisenheim, aristokrat bir ailenin kızı Sophia’ya aşıktır ama kendisinin marangoz bir aileden geliyor olması, çevreleri tarafından bu aşkın hoş karşılanmamasına neden olur.



Aşkını yaşamasına yasak konan Eisenheim, ülkeyi terkeder ve dünyayı dolaşmaya karar verir.



15 yıl sonra tanınmış bir illüzyonist olarak ülkesine döndüğünde, eski aşkı Sophia'nın Avusturya-Macaristan veliaht prensi Leopold ile nişanlanmak üzere olduğunu görür. Ama yıllar sonra tekrar karşılaşan eski aşıklar, birbirlerine kayıtsız kalamazlar ve eski duygular yeniden alevlenmeye başlar.



Bu durumun farkına varan Prens Leopold ile Eisenheim arasında, sıkı bir mücadele başlayacaktır.

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