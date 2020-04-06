puhutv'den günün filmi: Bir Aşk Meselesi (Matters of the Heart)

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puhutv'nin bugünkü film önerisi Bir Aşk Meselesi (Matters of the Heart).

Patrick Wilson, Amy Smart ve Lynn Collins’in başrollerini paylaştığı, Tracey Hecht’in yönetmen koltuğunda oturduğu 2015 yapımı film romantik komediseverler için iyi bir seçenek.



FİLMİN KONUSU



Başarılı bir iş, güzel bir eş (Amy Smart), iyi bir oğul ve büyük bir firmadan Brooklyn'de önemli bir projede ortaklık teklifi alan Will, genç ve garip tasarımcı Kate) Lynn Collins ile tanışınca hayatının genel tasarımının saklı kusurlarını sorgulamaya başlar. Tüm hayatını belirli bir plana göre tasarlayan bir adam gerçekten istediği hayatı kurmak için gerekli cesareti gösterebilecek mi?

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