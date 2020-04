puhutv'den Türk sinemasına övgü kuşağı

Eski filmlerin ayrı bir tadı olduğunu düşünen sinema severler için Eşkıya, Her Şey Çok Güzel Olacak, İnşaat ve İnşaat 2 filmleri puhutv.com’da yayınlanacak.



Yavuz Turgul'un senaryosunu yazıp yönettiği Türkiye sinemasının unutulmaz filmlerinden Eşkıya'nın başrollerinde Şener Şen ve Uğur Yücel yer alıyor. İkilinin oyunculuklarının ve filmin müziklerinin ayrıca konuşulduğu Eşkıya bu akşam 20.00’de puhutv.com üzerinden izleyiciler ile buluşacak.



Ömer Vargı’nın yönettiği, senaryosunu Cem Yılmaz, Hakan Haksun ve Ömer Vargı’nın yazdığı, Mazhar Alanson ve Cem Yılmaz’ın unutulmaz filmi Her Şey Çok Güzel Olacak ise yıllar geçse de duygusunu canlı tutan filmlerden.



Filmde karakterimiz Altan’ın, karıştığı kavga sırasında yıllardır görmediği kardeşi Nuri'yle karşılaşmasıyla başlar, her şeyin çok güzel olacağı umudu iki kardeşi bir maceraya sürükler. 1998’de aynı isimle yayınlanan film müziği albümünden ise herkesin aklında kalan eserler ortaya çıkmıştır.



2003 yılında vizyona giren İnşaat ve 2014 yılında da İnşaat 2 filmlerinin yönetmenliğini Ömer Vargı tarafından yapılmış, başrollerinde ise Emre Kınay ve Şevket Çoruh yer almıştır. İlk filmde istemedikleri halde çalıştıkları inşaatta patronları yüzünden zoraki mezar kazıcıları ve part-time şeyhliğe soyunmak zorunda kalan Ali ve Sudi’nin trajikomik hikayesi, İnşaat 2’de çıktıkları hapishaneden sonra bir Ege kasabasına gitmeleriyle devam eder.



EŞKIYA – 9 NİSAN PERŞEMBE 20.00

HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK – 10 NİSAN CUMA 20.00

İNŞAAT – 11 NİSAN CUMARTESİ 20.00

İNŞAAT 2 – 12 NİSAN CUMARTESİ 20.00