Pussycat Dolls'tan 10 yıl sonra yeni albüm

React adlı parçanın video klibinde ateş, deri kıyafetler ve yağmurdaki nefes kesici dans sahneleri göze çarpıyor.



“Tepki” anlamına gelen şarkıda baş vokalist Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta ve Kimberly Wyatt yer alıyor.



The Sun’ın aktardığına göre grup üyeleri, Scherzinger’in liderliğini kabul etmiş gibi görünüyor. Grup üyelerinden Kimberly Wyatt, şarkının tanıtımı için verdiği özel bir röportajda “Nihayet Pussycat Dolls’un bir solisti var; o da Nichole” dedi.



Grupta yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Wyatt, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanların Nichole’ü sevmesini ve bizi ayırmak yerine birlikte imza attığımız inanılmaz başarıya odaklanmasını istiyoruz."



Öte yandan Melody Thornton yeni çalışmada yer almadı. Thornton, uzun süredir beklenen performansa katılmayan tek grup üyesi oldu.

