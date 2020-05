Queen ve Adam Lambert, We are the Champions'ı sağlık çalışanları için söyledi

İngiliz rock grubu Queen, şarkıcı Adam Lambert ile birlikte corona virüs pandemisinde çalışan tüm sağlık çalışanları yararına para toplamak için klasik hit şarkıları We are the Champions'ı yeniden kaydetti.

SÖZLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Şarkının sözlerini You are the Champions (Siz Şampiyonlarsınız) olarak değiştiren grup karantina nedeniyle kaydı cep telefonuyla yaptı. Instagram'da yayınlanan performans kaydını Queen üyeleri Londra'dan, şarkıyı seslendiren Adam Lambert ise Los Angeles'tan bağlanarak yaptı.

"HAYATINI TEHLİKEYE ATANLAR İÇİN KAYDETTİK"



Londra'daki evinden video konferans yoluyla Reuters'a açıklama yapan gitarist Brian May, şarkıyı tüm dünyada ön cephede çalışan, bizi ve ailelerimizi korumak için kendi hayatlarını tehlikeye atanlar insanlar için kaydettiklerini anlattı.

GELİRİ DAYANIŞMA FONUNA



Freddie Mercury'nin 40 yıl önce yazdığı, tüm dünyada adeta bir marş haline gelen şarkının bu yeni versiyonundan elde edilecek olan gelir Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 Dayanışma Fonu'na aktarılacak.