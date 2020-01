Quentin Tarantino hayranı olduğu Hollywood yıldızını açıkladı

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, Hollywood yıldızları arasında hayran olduğu ismi açıkladı. Ancak bu isim, Tarantino’nun hiçbir filminde rol almadı.



The Ringer’in podcast’ine konuk olan Tarantino, 2010 yapımı Unstoppable (Durdurulamaz) filminin başrol oyuncularından Chris Pine’ın en sevdiği genç oyuncu olduğunu söyledi. Yayında, Unstoppable filmi hakkında konuşan ünlü yönetmen, “Sanırım bu filmle ilgil beni en heyecanlandıran şeylerden biri, büyük bir Chris Pine hayranı olmam. O yaşlarda, o grupta, o dönemde, o oyuncular arasında favorim” şeklinde konuştu.

Chris Pine’ın 2009 yapımı Star Trek’teki performansını da beğendiğini söyleyen Tarantino, yine de Pine’ın Unstoppable filmiyle ‘bir film yıldızı’na dönüştüğünü belirtti.



OSCAR'A ADAY

Altın Küre’de En İyi Senaryo ödülünü kazanan Tarantino’nun son filmi Once Upon a Time in Hollywood En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu gibi ana dallar olmak üzere toplam 10 kategoride Oscar’a aday gösterildi.

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD TANITIMI