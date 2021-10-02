Quentin Tarantino'dan ayak fetişi tepkisi: Ciddiye almıyorum

Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino, filmlerinde ayaklara odakladığı için gelen eleştirileri ciddiye almadığını açıkladı.

02.10.2021 - 14:39

Quentin Tarantino'dan ayak fetişi tepkisi: Ciddiye almıyorum

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Pulp Fiction, Kill Bill ve Once Upon a Time in Hollywood'da gibi filmlerinde genellikle kadın ayaklarının yakın çekimleri yer veren ve bu yüzden eleştirilen Quentin Tarantino, konu hakkındaki sessizliğini bozdu. Independent'ın haberine göze 58 yaşındaki yönetmen GQ'ya söylenenleri ciddiye almadığını açıkladı.

İYİ YÖNETMENLİK OLDUĞUNU SAVUNDU

Esasen bunun gerçekten iyi yönetmenlik olduğunu savunan Tarantino kadın ayaklarına odaklanma kararını savundu.

İki Oscar'lı senarist "Pek çok iyi yönetmenin filminde çok fazla ayak var. Tıpkı benden önce başka bir film yönetmeni olan Luis Buñuel'in ayak fetişizmiyle tanımlanması gibi. Hitchcock bununla suçlanmıştı ve Sofia Coppola bununla suçlanıyor" dedi.

BRDA PITT ATIFTA BULUNMUŞTU

Brad Pitt 2019'da Bir Zamanlar... Hollywood'da için yaptığı Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) kabul konuşmasında Tarantino'nun ayak tutkusuna atıfta bulunmuş, yönetmenin yanı sıra şaka yollu Margot Robbie ve Margot Qualley'nin ayaklarına teşekkür etmişti.

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