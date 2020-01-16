Quentin Tarantino’dan Star Trek açıklaması

Quentin Tarantino’nun yeni çekilecek Star Trek filminin yönetmen koltuğuna oturması bekleniyordu. Deadline’a konuşan Tarantino, filmi muhtemelen yönetmeyeceğini açıkladı.



Tarantino, senaryosu Mark L. Smith imzalı olacak filme daha çok sahne arkası düzeyinde katkı vermeye hevesli olduğunu söyledi. Tarantino, “Filmi yönetenin ben olacağımı sanmıyorum. Elde iyi bir fikir var. Projeye yine de dahil olmaktan ve senaryo için taslak notlarımı aktarmaktan mutluluk duyacağım” ifadesini kullandı.



Böylece, bir film daha çekip yönetmenlik kariyerini sonlandırmayı düşünen Tarantino’nun final filminin Star Trek olmayacağı netleşti.

SON FİLMDE HASILAT DÜŞTÜ



2009 yılında Abrams’ın yönettiği Star Trek, dünya çapında 385 milyon dolarlık hasılata ulaştı. Ardından çektiği Star Trek Into Darkness dünya çapında 467 milyon dolar hasılat elde etti. Üçüncü film Star Trek Beyond için Fast & Furious'tan Justin Lin'e proje devraldı. Üçüncü film, 2016'da gösterime girdi ve dünya çapında toplanan hasılat 343 milyon dolara düştü.