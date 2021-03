Radyo Eksen’de yeni yayın dönemi başlıyor

Türkiye’nin alternatif yayın yapan tek yabancı müzik istasyonu Radyo Eksen, mevcut yayın akışına, kuruluşunun 21. yılında yeni programlarla devam ediyor.

Hafta içi her gün yayın başında olan Gülşah Güray, Gülşah Turgut ve Güven Yıldız’ın yanı sıra gece kuşağı programlarıyla dinleyicilerine müzik ziyafeti sunan Radyo Eksen, 1 Mart itibarıyla yeni yayın dönemine geçiyor.

1950’lerden günümüze, ilham veren özenle seçilmiş müzikleri dinleyicisiyle buluşturan Radyo Eksen, bu sene bünyesine iki yeni progrm daha kattı. Eksen’in veteran programcıları Gülşah Güray ve Kanat Atkaya’nın; müziği, farklı disiplinlerle buluşturduğu sohbet programı ‘Jack Talks’, her Pazar 22:00’da Radyo Eksen’de. Jack Talks’un video formatı ise her Pazartesi, Jack Lives Here YouTube kanalında yayında olacak.

Manga grubunun davulcusu Özgür Can Öney de bu sene Radyo Eksen kadrosuna katıldı. Öney’in, punk ve türlerine yer vereceği ‘Baban Da Mı Punk’tı?’ isimli programı her Cuma 23:00’da yayınlanacak.

YENİ YAYIN DÖNEMİ PROGRAMI

Hafta içi her gün:



07:00-10:00 Gülşah Güray – ‘Zorlu PSM’nin Sunduğu Sabah Programı’

13:00-16:00 Gülşah Turgut – ‘Gün Ortası Yayını’

16:00-20:00 Güven Yıldız – ‘%100 Müzik’



Pazartesi:

21:00-23:00 Çağlan Tekil – ‘Laneth’ (Arşiv)



Salı:

21:00-22:00 Hakan Tamar – ‘Mod’

22:00-23:00 Artemis Günebakanlı – ‘Manyetik Bant’



Çarşamba:

21:00-22:00 Kanat Atkaya – ‘33/45’

22:00-23:00 Gaye Su Akyol & Ali Güçlü Şimşek – ‘Dertler Kombo’



Perşembe:

21:00-22:00 Barış Akpolat – ‘Sağır Sultan’

22:00-23:00 Güven Yıldız – ‘E Vitamini’



Cuma:

21:00-22:00 Sarp Dakni – ‘Edito’

22:00-23:00 Nikki Wild – ‘All Access’

23:00-00:00 Özgür Can Öney – ‘Baban Da Mı Punk’tı?’



Cumartesi:

09:00-11:00 Güven Yıldız – ‘Oldies’

12:00-13:00 Hakan Tamar – ‘Kaldığı Yerden’

22:00-23:00 Gülşah Turgut – ‘Home Alone Party’

23:00:00:40 Jamz Supernova – ‘Selector Radio’



Pazar:

12:00-13:00 Hakan Tamar – ‘Kaldığı Yerden’

22:00-23:00 Gülşah Güray & Kanat Atkaya – ‘Jack Talks’"