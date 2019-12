Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin özel gösterimi yapıldı

Rafadan Tayfa Göbeklitepe'nin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen İsmail Fidan, serinin önceki filmi olan Rafadan Tayfa Dehliz Macerası'nın bir kilometre taşı olarak sinema tarihine geçtiğini ve çok sayıda rekora imza attığını söyledi. Göbeklitepe'yi konu alan ikinci filmde macerayı büyüttüklerini belirten Fidan, "Daha fantastik bir hikayeyle çok daha soluk soluğa bir macerayla izleyicilerimizin karşısına çıktık" dedi.

LOKASYON REKORUYLA GELİYOR

Fidan, filmin 400'den fazla lokasyonda gösterime gireceğini belirterek, "Ciddi bir lokasyon rekoruyla geliyor, inşallah bu gişeye de yansıyacaktır. Dün Şanlıurfa'da inanılmaz bir kalabalık vardı ve çocuklar gerçekten Rafadan Tayfa'yla aynı heyecanı yaşadı. Neredeyse filmin içerisine girdi ve çıktı. Tabii onların gözündeki heyecanı, yaşadıkları mutluluğu görünce biz de 'Tamam biz bu işi tam istediğimiz şekilde yapmışız ve çocuklara ulaşmışız' dedik" şeklinde konuştu.

"TARİH YENİDEN YAZILIYOR"



Göbeklitepe'nin insanlığın sıfır noktası ve dünyanın ortak mirası olduğunu dile getiren Fidan, "Bütün dünyadaki tarih kitapları şu an bir köşeye bırakıldı ve tarih yeniden yazılıyor. O yüzden bizim sloganımız da bu: Tarih Yeniden Yazılıyor, büyük küçük herkes buna şahitlik etmek için 27 Aralık'ı beklesin" dedi.



"YAPIMI 1,5 YIL SÜRDÜ"



Filmin yapımında 80 kişinin yer aldığını ve yapımın yaklaşık 1,5 yıl sürdüğünü belirten Fidan, "Son 6 ayda ekibimiz neredeyse gece gündüz demeden çalıştı. Çok büyük bir fedakarlıkla çıktı, normalde biz Göbeklitepe Kültür Yılı değilken senaryomuzu yazmıştık ve filmimizi yapıyorduk. 2020 yılında çıkacaktı aslında ama Cumhurbaşkanımızın da 2019'u Göbeklitepe Kültür Yılı ilanıyla birlikte tüm ekibimiz canla başla çalıştı, olması gerektiği yılda yetiştirdi ve çok şükür de vizyona giriyor" diye konuştu.



"HERKESİ BEKLİYORUZ"



Filmin Türkiye'nin en büyük animasyon stüdyolarında yapıldığını söyleyen Fidan, "Bu da bizim için ayrı bir gurur. Müziğinden animasyonuna kadar her şeyiyle İSF Stüdyosu bünyesinde yapıldı" ifadesini kullandı. Şanlıurfa'daki gala gösteriminde yapıma çocuklar kadar büyüklerin de ilgi gösterdiğine şahit olduklarını anımsatan Fidan, "Şu an tüm Türkiye nefesini tuttu 27 Aralık'ı bekliyor. Biz büyük küçük demeden herkesi tarihin yeniden yazılmasına şahitlik etmeleri için 27 Aralık'ta sinemalara bekliyoruz" dedi.



"HEYECAN VE GİZEMLERLE DOLU HİKAYE"



Senarist Ozan Çivit ise sınırları aşarak İstanbul dışına çıktıklarını ve Şanlıurfa'ya gittiklerini belirterek, "Çok da güzel heyecan dolu, gizemlerle dolu bir hikaye yazdık. Şanlıurfa'daki kardeşlerimiz dün izledi, bugün de İstanbul'da izleyiciyle buluşuyor. Umarım burada izleyen herkes de beğenecek, güzel vakit geçirecekler" dedi.



Göbeklitepe fikrinin geçen sene ortaya atıldığını kaydeden Çivit, "Ekibimizle konuştuk, yönetmen ve yapımcımız İsmail Fidan Bey'le konuştuk. Geçen sene Göbeklitepe'ye bir gezi düzenledik. Kendi gözlerimizle gördükten sonra artık geri dönüşü yoktu, çünkü muazzam bir yapı ve buluş. Bunu Türkiye'deki bütün çocukların, herkesin öğrenmesi gerekiyor. Biliyorsunuz Rafadan Tayfa'yı sadece çocuklar değil yetişkinler de izliyor. Onların da öğrenmesi gereken bir değer Göbeklitepe" ifadesini kullandı.

Rafadan Tayfa'nın Hale, Sevim, Akın, Kamil, Hayri ve Mert'ten oluştuğunu hatırlatan Çivit, "Bu serüvende onlara bir de Veysi kardeşimiz dahil oluyor, Şanlıurfalı bir arkadaşımız. Onun dışında tayfaya yardımcı olan yeni karakterlerimiz de var. Prodüksiyonumuz bayağı zenginleşti" dedi.

Filmin konusuna ilişkin bilgi veren Çivit, Akın'ın mektup arkadaşı Veysi'nin bakır bir sini gönderilmesiyle Göbeklitepe macerasının başladığını ve Dehliz Macerası'ndaki Patron Kazım amcanın da sürpriz bir şekilde hikayeye dahil olduğunu anlattı.



Çivit, "Umarım Rafadan Tayfa sayesinde ülkemizin topraklarının ne kadar önemli zengin ve değerli olduğunu öğrenirler. Göbeklitepe'yi ve Anadolu'daki diğer değerleri de kendileri araştırmaya başlarlar, umarım buna vesile oluruz" diye konuştu. Sinema salonlarını da gezerek davetlileri selamlayan ve fotoğraf çektiren filmin kahramanlarının maskotları, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.



Gösterime TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Alcan, TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Mustafa Bora Durmuşoğlu, Goncagül Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Goncagül, Yönetmen Sadık Battal, Abdulhamit Güler, sinema eleştirmeni Burak Göral ve AA Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz'ın da arasında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.



"RAFADAN TAYFA EKİBİNİN GİZEM DOLU MACERALARI ANLATILIYOR"





Vizyona 27 Aralık Cuma günü girecek animasyon ve macera türü çizgi film, "Rafadan Tayfa" ekibinin Göbeklitepe'de yaşadığı gizem dolu maceraları konu alıyor. Film, Göbeklitepe'nin animasyonla anlatıldığı ilk yapım olma özelliğini taşıyor. Müziklerini Tarkan Ergün'ün yaptığı filmin karakterlerini Şirin Giobbi, Levent Kol, Yağmur Sergen, Hakan Coşar, Emine Sergen Kazbek, Aysın Işımer, Altay Çapan, Serdar Özap, Alp Pazarlı, Oytun Pazarlı ve Ahmet Nasıroğlu seslendiriyor.